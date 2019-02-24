"Леванте" - "Реал": Бэйл - в запасе гостей

Стал известен состав "Реала" на матч 25-го тура чемпионата Испании против "Леванте". Гарет Бэйл начнет встречу на скамейке запасных.

Полностью состав "Реала" выглядит следующим образом: Куртуа, Карвахаль, Варан, Начо, Регилон, Кроос, Модрич, Каземиру, Лукас Васкес, Бензема, Винисиус Жуниор; запасные - Навас, Вальехо, Бэйл, Марселу, Вальверде, Асенсио, Себальос.

"Леванте" - "Реал": чемпионат Испании по футболу, ла лига, 25-й тур, 24 февраля 2019, онлайн-трансляция матча, начало - в 22.45 (время московское)