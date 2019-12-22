«Леванте» победил «Сельту». Рохер оформил дубль
В матче 18-го тура чемпионата Испании «Леванте» принимал «Сельту». Хозяев одержали победу со счетом 3:1.
Два мяча в составе «Леванте» забил нападающий Рохер. Он является лучшим бомбардиром команды в нынешнем сезоне.
Чемпионат Испании. Лига 1
18-й тур
«Леванте» — «Сельта» — 3:1 (0:1)
Голы: Аспас, 12 (0:1). Рохер, 60 (1:1). Рохер, 70 (2:1). Майораль, 90+1 (3:1).
«Леванте»: А.Фернандес, Тоньо, Кабако, Постиго, Мирамон, Рочина (Майораль, 57), Кампанья, Радойя, Барди, Рохер (Вукчевич, 77), Моралес (Коке, 89).
«Сельта»: Бланко, Араухо, Мальо, Оласа, Костас, Айду (Систо, 73), Рафинья (Бельтран, 74), Окай Йокушлу, Лоботка, Аспас, Мина (Г.Фернандес, 81).
Предупреждения: Окай Йокушлу, 18. Рохер, 21. Мина, 26. Барди, 47. Айду, 65. Мендес, 71. Аспас, 72. Араухо, 72. Майораль, 90+2.
Судья: Прието Иглесиас (Испания).
22 декабря. Валенсия. Стадион «Сьюдад де Валенсия».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2019-2020/