«Леванте» и «Осасуна» сыграли вничью
22:18
«Леванте» и «Осасуна» сыграли вничью в матче 16-го тура чемпионата Испании. Встреча закончилась со счетом 0:0.
«Леванте» набрал 8-е очко в сезоне, но продолжает обретаться на дней турнирной таблицы. «Осасуна» не может победить на протяжении семи матчей. Команда занимает восьмое место (21 очко).
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2021-2022/
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