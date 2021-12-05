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«Леванте» и «Осасуна» сыграли вничью

22:18
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«Леванте» и «Осасуна» сыграли вничью в матче 16-го тура чемпионата Испании. Встреча закончилась со счетом 0:0.

«Леванте» набрал 8-е очко в сезоне, но продолжает обретаться на дней турнирной таблицы. «Осасуна» не может победить на протяжении семи матчей. Команда занимает восьмое место (21 очко).

Испания. Лига 1. 16-й тур
05 дек, 20:30. Ciudad de Valencia (Валенсия)
Леванте
0:0
Осасуна
Леванте
Карденас Сон Мустафи Везу Клерк (Франкеса, 88 ) Радойя (Малса, 59 ) Пепелу (Барди, 68 ) Кампанья Рохер (Сольдадо, 67 ) Моралес Де Фрутос (Кантеро, 88 )
Осасуна
Эррера Видаль Крус Гарсия Гарсия Санчес (Хосе Анхель, 90) Монкайола (Ойер, 90) Брашанац (Мартинес, 73) Торро Авила (Гарсия, 62) Будимир (Барха, 62)
Предупреждения
Радойя 34, Де Фрутос 44  -  Видаль 54, Брашанац 69, Торро 90

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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