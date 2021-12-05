«Леванте» и «Осасуна» сыграли вничью в матче 16-го тура чемпионата Испании. Встреча закончилась со счетом 0:0.

«Леванте» набрал 8-е очко в сезоне, но продолжает обретаться на дней турнирной таблицы. «Осасуна» не может победить на протяжении семи матчей. Команда занимает восьмое место (21 очко).