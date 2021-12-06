«Валенсия» одержала волевую победу над «Сельтой», Черышев остался в запасе

«Валенсия» в матче 16-го тура чемпионата Испании обыграла «Сельту» со счетом 2:1.

На гол Яго Аспаса валенсийцы ответили точными ударами Уго Дуро и Макси Лопеса. Полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев остался в запасе.

После этого матча «Валенсия» с 22 очками занимает восьмое место в турнирной таблице, продлив безпроигрышную серию до пяти матчей (2 победы, 3 ничьих). «Сельта» с 16 очками — на 14-й строчке ла лиги.