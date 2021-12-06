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«Валенсия» одержала волевую победу над «Сельтой», Черышев остался в запасе

00:54
5 декабря. «Сельта» — «Валенсия» — 1:2. Фото Twitter
5 декабря. «Сельта» — «Валенсия» — 1:2. Фото Twitter
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«Валенсия» в матче 16-го тура чемпионата Испании обыграла «Сельту» со счетом 2:1.

На гол Яго Аспаса валенсийцы ответили точными ударами Уго Дуро и Макси Лопеса. Полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев остался в запасе.

После этого матча «Валенсия» с 22 очками занимает восьмое место в турнирной таблице, продлив безпроигрышную серию до пяти матчей (2 победы, 3 ничьих). «Сельта» с 16 очками — на 14-й строчке ла лиги.

Испания. Лига 1. 16-й тур
05 дек, 23:00. Abanca-Balaidos (Виго)
Сельта
1:2
Валенсия
Голы
Аспас, 11 (1:0), Дуро, 19 (1:1), Гомес, 53 (1:2)
Сельта
Дитуро Араухо (Мурильо, 74 ) Айду Галан Васкес Суарес Бельтран (Нолито, 58 ) Аспас (Тапия, 16 ) Серви (Солари, 58 ) Мина Мендес
Валенсия
Силлессен Гильямон Хосе Гайя Альдерете Васс Пиччини (Лато, 73) Солер Коиндреди (Рачич, 52) Гомес (Муса, 83) Элдер Кошта (Гонсалу Гедеш, 83) Дуро (Маркос Андре, 83)
Предупреждения
Бельтран 9, Аспас 12, Нолито 90  -  Гомес 37, Хосе Гайя 51

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Сергей Разин все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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