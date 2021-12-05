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«Эльче» на своем поле победил «Кадис»

20:09
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«Эльче» на своем поле победил «Кадис» в матче 16-го тура чемпионата Испании. Встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Испания. Лига 1. 16-й тур
05 дек, 18:15. Estadio Manuel Martinez Valero (Эльче)
Эльче
3:1
Кадис
Голы
Фидель, 13 (1:0), Тете Моренте, 75 (2:0), Фернандес, 90+1 (2:1), Хосан, 90+3 (3:1)
Нереализованный пенальти
Фернандес 25
Эльче
Бадиа Роко Диего Гонсалес Паласиос Мохика Маскарель Марконе (Херард Гумбау, 65 ) Бойе (Хосан, 77 ) Тете Моренте (Каррильо, 86 ) Лукас Фидель (Пере Милья, 65 )
Кадис
Ледесма Ароян Акапо Карселeн (Негредо, 69) Эспино Чуст Йенссон (Кальдерон, 81) Фернандес Лосано Переа Собрино (Бастида, 77)
Предупреждения
Паласиос 2, Роко 22, Фидель 26, Марконе 27, Диего Гонсалес 69, Херард Гумбау 79, Тете Моренте 83  -  Ароян 58, Лосано 69, Акапо 78
Судьи
Роа

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи 1
Краснодар 2
2-й тайм

Обе забьют - да

25%

1.68

1X

23%

1.52

ИТБ2 (1.0)

18%

1.54
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
Ростов 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 3.0

18%

1.74

Ф1 (-1.5)

16%

1.78
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 2
Ахмат 1
Матч завершен

П1

22%

2.02

Ф1 (0)

20%

1.45

X2

15%

1.85

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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