«Леванте» одержал волевую победу над «Эйбаром»

«Леванте» в домашнем матче 18-го тура ла лиги одержал волевую победу над «Эйбаром» (2:1).

Гости вышли вперед в начале второго тайма после гола Такаси Инуи, но валенсийцы сначала на 65-й минуте усилиями Гонсало Мелеро сравняли счет в матче, а через десять минут Хосе Моралес подарил «Леванте» победу.

После этого успеха подопечные Пако Лопеса вышли на девятое место с 21 очком, «Эйбар» остался 13-м (19 очков).

Чемпионат Испании. Лига 1

18-й тур

«Леванте» — «Эйбар» — 2:1 (0:0)

Голы: Инуи, 51 (0:1). Мелеро, 65 (1:1). Моралес, 76 (2:1).

«Леванте»: Фернандес, Дуарте, Клерк, Постиго (Коке, 80), Мирамон, Малса (Леон, 63), Радойя, Рохер (Тоньо, 86), Моралес, Гомес (Мелеро, 62), Де Фрутос (Сон, 86).

«Эйбар»: Дмитрович, Бигас, Арбилья, Оливейра, Рафа Суариш (Родригес, 72), Диоп, Экспосито (Ресио, 89), Посо (Педро Леон, 83), Кике Гарсия, Серхио Энрич (Муто, 73), Инуи (Кике, 89).

Предупреждения: Малса, 48. Моралес, 66.

Судья: Хайме Латре.

10 января. Валенсия. Стадион «Сьюдад де Валенсия».