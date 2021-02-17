«Атлетико» не сумел обыграть «Леванте»

«Леванте» и «Атлетико» сыграли вничью (1:1) в перенесенном матче второго тура чемпионата Испании.

У хозяев забил Энис Барди, у гостей — Маркос Льоренте. Мадридский клуб набрал 55 очков и остается лидером ла лиги. У идущего вторым «Реала» 49 очков и на матч больше. «Леванте» на 11-м месте — 28 очков.

Чемпионат Испании. Ла лига

2-й тур

«Леванте» — «Атлетико» — 1:1 (1:1)

Голы: Барди, 17 (1:0). Льоренте, 37 (1:1).

«Леванте»: Фернандес, Клерк, Постиго, Пьер, Мирамон, Малса, Радойя (Дуарте, 46), Барди (Рочина, 86), Рохер (Везу, 82), Моралес (Гомес, 70), Де Фрутос (Сон, 82).

«Атлетико»: Облак, Савич, Врсалько (Кондогбья, 46), Хименес, Эрмосо, Коке (Торрейра, 81), Сауль, Льоренте, Суарес, Феррейра-Карраско (Жоау Феликс, 66), Корреа (Витоло, 81).

Предупреждения: Сауль, 26. Савич, 42. Де Фрутос, 45. Кондогбья, 51.

Судья: Мунуэра Монтеро.

17 февраля. Валенсия. Стадион «Сьюдад де Валенсия».