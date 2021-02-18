Хави может возглавить «Барселону» летом
Бывший полузащитник «Барселоны» Хави может возглавить команду после ухода Рональда Кумана, написал журналист Николо Скира в своем Twitter 18 февраля. По его словам, каталонский клуб рассматривает его кандидатуру на следующий сезон.
41-летний Хави в мае 2019 года завершил карьеру. Последним его клубом в качестве игрока был катарский «Аль-Садд», который он сейчас тренирует в качестве главного тренера.
Хави является рекордсменом по количеству матчей за «Барселону». У него 767 матчей. Ближайший преследователь — Лионель Месси, у которого 760 матчей.
Куман возглавил «Барселону» прошлым летом. В матче 1/8 финала Лиги чемпионов команда разгромно проиграла дома «ПСЖ» (1:4). В чемпионате каталонцы занимают третье место.
#Bar?a are looking #Xavi Hernandez as new coach for the next season. #transfers #FCB— Nicol? Schira (@NicoSchira) February 18, 2021
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