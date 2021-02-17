Хави прокомментировал слухи о его возможном возвращении в «Барселону»

Главный тренер «Аль-Садда» Хави прокомментировал слухи о его возможном назначении на пост наставника «Барселоны» в ближайшем будущем.

«Многие видят во мне тренера «Барселоны». Не хочу скрывать, я надеюсь на это. Я могу сказать это много раз, но я всегда с уважением относился к нынешнему тренеру Роналду Куману и к клубу, который сейчас вполне конкурентоспособен. Желаю команде всего наилучшего.

Скоро состоятся выборы президента «Барселоны». Посмотрим, какой кандидат победит. Но то, что я возглавлю «Барселону» в ближайшее время — это иллюзия», — цитирует специалиста Mundo Deportivo.

Ранее испанские СМИ сообщали, что сразу несколько кандидатов в президенты «Барселоны» хотят видеть Хави главным тренером команды. При этом контракт специалиста с катарским клубом рассчитан до июля 2021 года.

Хави отыграл в «Барселоне» 17 лет с 1998 по 2015 годы. Испанец выиграл с командой 8 чемпионатов Испании, 3 кубка Испании, 4 Лиги Чемпионов УЕФА, 6 Суперкубков Испании, 2 Суперкубка УЕФА и 2 клубных чемпионата мира.