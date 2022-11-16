Левандовски дисквалифицирован на три матча за неприличный жест в адрес судьи

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски дисквалифицирован на 3 матча по итогам встречи 14-го тура чемпионата Испании против «Осасуны» (1:2), сообщает Marca.

Польский нападающий получил две желтые карточки к 30-й минуте игры и был удален с поля.

Уходя с поля, он показал неприличный жест в сторону арбитра встречи. В итоге форвард получил от дисциплинарного комитета дисквалификацию на три игры.

На один матч форварда дисквалифицировали за удаление, а еще на два — за неуважение к судье.