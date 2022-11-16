Анчелотти назвал лучшего игрока, которого он видел

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти назвал лучшего игрока из тех, которых он видел на футбольном поле.

«Я много раз видел со стороны, как играет Криштиану Роналду. Однако, если наблюдать за его игрой вблизи, то вы увидите, что его технические навыки невероятны. Это лучший футболист из тех, кого я когда-либо видел», — передает слова итальянского специалиста Los Blancos Live.

Анчелотти ранее тренировал Роналду в «Реале». На данный момент португалец находится на грани ухода из «Манчестер Юнайтед» после скандального интервью.

В текущем сезоне 37-летний нападающий сыграл за «красных дьяволов» 16 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи.