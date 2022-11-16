Пике получил дисквалификацию на четыре матча за оскорбления судей

Защитник «Барселоны» Жерар Пике получил дисквалификацию по итогам матча 14-го тура чемпионата Испании против «Осасуны» (2:1), сообщает Marca.

Футболист нецензурно оскорбил судью Хиля Мансано в перерыве матча, за что получил получил красную карточку.

Комитет по проведению соревнований вынес наказание защитнику, в результате чего он получил дисквалификацию на четыре матча.

Ранее Пике объявил о завершении карьеры, матч 13-го тура ла лиги против «Альмерии» стал для него последним. В заявку на игру с «Осасуной» 35-летний испанец вошел по вынужденным мерам.