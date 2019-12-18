«Леганес» по пенальти обыграл «Андорру» в Кубке Испании
02:00
«Леганес» вышел во 2-й раунд Кубка Испании, переиграв на выезде «Андорру». победитель определился в серии пенальти.
Кубок Испании
1-й раунд
«Андорра» — «Леганес» — 1:1 д.в. (1:0, 0:1, 0:0). Пенальти — 5:6
Голы: Кейта, 25 (1:0). Каррильо, 63 (1:1).
«Леганес»: Сориано, Росалес, Авазьем, Тарин, Кравец (Пломер, 105), Эрасо (Мурид, 114), Ривера, Каррильо, Мерино (Варела, 62), Арнаис (Авилес, 103), Руибаль.
Предупреждения: Авазьем, 46. Ривера, 99.
Судья: Хайме Латре.
17 декабря. Энкамп.
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