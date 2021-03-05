«Атлетик» сыграет с «Барселоной» в финале Кубка Испании

«Атлетик» обыграл «Леванте» в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании (2:1 д.в.). В основное время команды обменялись голами, так как первая встреча завершилась ничьей (1:1), то игра перешла в дополнительное время. Победный гол забил нападающий Алехандро Беренгер.

В финале Кубка Испании «Атлетик» сыграет против «Барселоны».

Кубок Испании

1/2 финала

Ответный матч

«Леванте» — «Атлетик» — 1:2 д.в. (1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Рохер, 17 (1:0). Рауль Гарсия, 30 — с пенальти (1:1). Беренгер, 112 (1:2).

«Леванте»: Фернандес, Дуарте, Клерк, Везу, Пьер (Барди, 46), Мирамон (Коке, 108), Рочина (Сон, 85), Малса (Вукчевич, 85), Рохер (Гомес, 91), Моралес (Леон, 90), Де Фрутос.

«Атлетик»: Симон, Де Маркос (Капа, 106), Берчиче (Баленсиага, 108), Альварес, Нуньес, Рауль Гарсия (Вильялибре, 96), Лопес (Венседор, 106), Весга (Дани Гарсия, 97), Икер Муниаин (Морсильо, 111), Иньяки Уильямс, Беренгер.

Предупреждения: Дуарте, 28. Нуньес, 42. Рохер, 55. Рочина, 76. Де Маркос, 105.

Судья: дель Серро Гранде.

4 марта. Валенсия. Стадион «Сьюдад де Валенсия».