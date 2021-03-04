Адвокат «любовницы» Мамаева: «Алана угрожает Ирен смертью. Я собираюсь посадить ее в тюрьму!»

Тереза Буэйес , юрист «любовницы» Павла Мамаева Ирен Гарсии Морено, заявила «СЭ», что ее клиент собирается подать в суд на Алану Мамаеву.

«На данный момент мы не заинтересованы в интервью, потому что собираем информацию для того, чтобы подать в суд на Алану, — сказала Буэйес «СЭ». — Мы начнем с иска в Испании. Будем защищать достоинство Ирины и начнем с иска в Испании. Алана сделала вещи, недопустимые в нашей стране. Алана угрожает Ирен смертью! Я собираюсь посадить Алану в тюрьму!»

2 марта Мамаева заявила, что муж изменил ей на сборах «Ростова» в Испании. Она выложила в Instagram имя, паспорт и фото женщины, а также ее переписку с футболистом.