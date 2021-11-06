Лапорта заявил, что зимой «Барселона» подпишет трех игроков

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта во время ужина с представителями объединения болельщиков каталонского клуба заявил, что во время зимнего трансферного окна клуб подпишет трех игроков, сообщает Marca со ссылкой на TV3.

По информации источника, Лапорта отметил, что для приобретения новых игроков, «Барселоне» будет необходимо продать кого-то из нынешнего состава, чтобы вписаться в потолок зарплат.

Работу над трансферами под руководством главного тренера каталонского клуба Хави начнется в ближайшее время.

«Барселона» объявила о назначении Хави главным тренером команды в ночь с 5-го на 6 ноября. Контракт с 41-летним испанцем рассчитан до 2024 года.