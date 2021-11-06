«Реал» планирует продлить контракт с Тони Кроосом
«Реал» планирует продлить контракт с полузащитником Тони Кроосом, сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, «Королевский клуб» готов начать переговоры по продлению соглашения с 31-летним немцем до конца июня 2024 года.
Toni #Kroos contract currently expires in 2023. #RealMadrid are ready to open talks to extend it until 2024. #transfers— Nicol? Schira (@NicoSchira) November 6, 2021
Кроос выступает за «Реал» с лета 2014 года. В сезоне-2021/22 футболист провел 7 матчей за «сливочных» и не отличился результативными действиями. Нынешний контракт игрока действует до конца сезона-2022/23.
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