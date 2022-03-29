Лапорта заявил, что «Барселона» подписала центрального защитника и полузащитника

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о новых игроках в каталонском клубе.

«Мы подписали два контракта на следующий сезон: один — полузащитник, другой — центральный защитник. Но мне не разрешено называть их имена», — приводит слова Лапорты RAC1.

Ранее сообщалось, что «Барса» подписала контракт с полузащитником «Милана» Франком Кессье, а также с центральным защитником «Челси» Андреасом Кристенсеном.