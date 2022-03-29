Лапорта заявил, что «Барселона» подписала центрального защитника и полузащитника
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о новых игроках в каталонском клубе.
«Мы подписали два контракта на следующий сезон: один — полузащитник, другой — центральный защитник. Но мне не разрешено называть их имена», — приводит слова Лапорты RAC1.
Ранее сообщалось, что «Барса» подписала контракт с полузащитником «Милана» Франком Кессье, а также с центральным защитником «Челси» Андреасом Кристенсеном.
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|9
|5
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|29-34
|32
|
14
|Эльче
|29
|8
|8
|13
|30-40
|32
|
15
|Хетафе
|29
|6
|11
|12
|27-33
|29
|
16
|Гранада
|29
|6
|10
|13
|31-46
|28
|
17
|Кадис
|29
|5
|12
|12
|25-41
|27
|
18
|Мальорка
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|6
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|15
|26-49
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|
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|17
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|
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|22.12
|23:30
|
Атлетик – Реал
|1 : 2
|16.01
|16:00
|
Эльче – Вильярреал
|1 : 0
|18.01
|22:00
|
Бетис – Алавес
|4 : 0
|18.01
|23:30
|
Кадис – Эспаньол
|2 : 2
|19.01
|21:00
|
Сельта – Осасуна
|2 : 0
|19.01
|23:30
|
Валенсия – Севилья
|1 : 1
|20.01
|21:00
|
Хетафе – Гранада
|4 : 2
|16.02
|21:00
|
Атлетико – Леванте
|0 : 1
|2.03
|23:00
|
Мальорка – Р. Сосьедад
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|24.04
|22:00
|
Барселона – Р. Вальекано
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Винисиус Жуниор
Реал
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|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
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|П
|
|
Карим Бензема
Реал
|10
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|9
|
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Жорди Альба
Барселона
|7
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|Ж
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Хорхе Куэнка
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Жюль Кунде
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|2
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