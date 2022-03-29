Лапорта признался, что ему нравится игра форварда «Атлетико» Феликса

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, что думает о нападающем «Атлетико» Жоау Феликсе.

«Он мне очень нравится, его агент знает об этом. Он отличный футболист, я его обожаю. Была ли возможность обменять Гризманна на него? Да, такая возможность рассматривалась. Мы пытались заполучить Феликса, но «Атлетико» не хочет с ним расставаться. Что же, хорошо», — цитирует Лапорту Sport.es.

Фелиш играет в «Атлетико» с 2019 года. В этом сезоне 22-летний португалец участвовал в 21 матче ла лиги, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.