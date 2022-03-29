Лапорта: «Мы не собираемся поднимать вопрос возвращения Месси в «Барселону»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поделился мнением о возможном возвращении форварда «ПСЖ» Лионеля Месси в каталонский клуб.

«Я не получал никаких сообщений от Месси или его агентов о возможности возвращения в «Барселону». С сегодняшнего дня мы не собираемся поднимать этот вопрос. Я бы хотел, чтобы Лео присутствовал с нами во время открытия нового стадиона. «Камп Ноу» всегда будет его домом», — приводит слова Лапорты RAC1.

Месси перешел в «ПСЖ» летом 2021 года в качестве свободного агента после того, как не смог согласовать с «Барселоной» новый контракт. В текущем сезоне 34-летний аргентинец провел 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 голов и сделал 11 результативных передач.