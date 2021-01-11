Лапорта рассказал, почему «Барселона» должна сохранить Месси

Кандидат в президенты «Барселоны» Джоан Лапорта рассказал, почему каталонский клуб должен сохранить капитана Лионеля Месси.

«Мы должны дать возможность Месси выиграть Лигу чемпионов с «Барселоной», это реально. Важно сохранить Месси с точки зрения приоритетов. В «Барселоне» играли великие игроки своего времени. Но Лео — особенный. Он лучший в мире, именно поэтому его так ценят. Этот вопрос очень важен для «Барселоны», чтобы сохранить гармонию.

Если этого не произойдет, нам придется двигаться дальше. Когда-то придется принять это", — цитирует Лапорту Goal.

Контракт 33-летнего аргентинца с клубом рассчитан до лета 2021 года. Сообщалось, что футболист пока не знает, будет ли продлевать соглашение.