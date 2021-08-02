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Лапорта поставил ультиматум молодому полузащитнику Мориба

2 августа 2021, 22:44
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18-летний полузащитник «Барселоны» Илайша Мориба, который в прошлом сезоне был переведен в первую команду, отклонил первое предложение о продлении контракта. Президент каталонского клуба Жоан Лапорта заявил, что юный футболист не получит улучшенное предложение.

«Очень жаль, что Илайша не понимает, сколько для него сделал клуб. Мы не приемлем такого отношения. Если он не захочет подписывать контракт, то у нас есть другие варианты», — цитирует Лапорту Marca.

Из-за отказа хавбека подписывать новое соглашение, клуб не взял игрока на предсезонные сборы в Германию.

В прошлом сезоне воспитанник «Барселоны» провел 14 матчей в ла лиге и забил один гол.

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Иван Шитик все материалы автора

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