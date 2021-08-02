Де Йонг уверен, что «Барселона» будет бороться за трофеи в сезоне-2021/22

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

«Думаю, в этом сезоне наш состав стал лучше. Мы растем как команда, работаем с тренером уже второй год, а во втором сезоне дела обычно улучшаются. Думаю, в этом году у нас будет возможность побороться и выиграть серьезные трофеи.

Будет ли команда бороться до конца? Да. Сочетание молодости и опыта очень важно. У нас есть как качественные игроки с большим опытом, так и талантливая молодежь, желающая себя проявить.

Сложно сказать как мы закончим сезон, но в этом году у «Барсы» очень хороший состав, и мы будем бороться за все трофеи", — приводит слова де Йонга Diario Sport.

В сезоне-2020/21 «Барселона» заняла третье место в турнирной таблице чемпионата Испании и вылетела в 1/8 финала Лиги чемпионов.