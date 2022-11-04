Лапорта — о завершении карьеры Пике: «Он всегда был для меня примером»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал решение защитника каталонцев Жерара Пике завершить карьеру.

«Жерар Пике всегда был частью эмблемы «Барселоны». Он всегда был для меня примером, для меня была большая честь работать с ним. Соглашение об уходе с Жераром еще в процессе, но со стороны Жерара есть большое желание помочь клубу. Он понимает ситуацию в плане фэйр-плей и зарплатного фонда», — цитирует президента каталонцев итальянский журналист Фабрицио Романо.

Пике объявил о завершении карьеры 3 ноября. Контракт с 35-летним латералем будет расторгнут на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что Пике отказался от 50 миллионов евро за прекращение контракта с «Барселоной».