Пуч — о завершении карьеры Пике: «Мы опечалены»

Экс-полузащитник «Барселоны» Рики Пуч, который на данный момент выступает за «Лос-Анджелес Гэлакси», отреагировал на решение своего бывшего одноклубника Жерара Пике завершить карьеру.

«Хотелось бы поблагодарить Пике за все эти годы. Он является примером для всех каталонцев, которые с ранних лет болеют за «Барселону». Жерар приносил им много радостных моментов. Мы опечалены, что он завершает карьеру. Хочу пожелать удачи и до скорой встречи», — цитирует хавбека газета Marca.

Пике является воспитанником академии «Барселоны». За первую команду начал играть с 2008 года. Вместе с «Барсой» Пике выигрывал все высшие клубные призы в Испании: чемпионат (8 раз), Кубок короля (7), Суперкубок (6) и по 3 раза — европейскую Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.