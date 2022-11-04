Рамос — Пике: «Они не смогут стереть то, что ты сделал!»

Экс-защитник сборной Испании Серхио Рамос обратился к бывшему товарищу по сборной Жерару Пике. Игрок «Барселоны» объявил о завершении карьеры 3 ноября.

«Жери, я тебе скажу по-андалузски: «Они не смогут стереть то, что ты сделал, звезда! Наслаждайся жизнью!», — написал Рамос в Twitter.

Пике объявил о завершении карьеры 3 ноября.

В составе сборной Испании 35-летний защитник выиграл чемпионат мира-2010 и чемпионат Европы-2012.