Лапорта о новом контракте Месси: «Надеюсь, в ближайшее время мы сможем о нем объявить»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о ситуации с контрактом нападающего Лионеля Месси.

«Месси всегда говорил, что хочет остаться в клубе, наши переговоры прогрессируют. Мы все хотим, чтобы Месси продолжал играть за «Барселону», это мечта, которую мы хотим воплотить в жизнь. Надеюсь, что в ближайшее время мы сможем объявить о подписании. Нам нужно следовать определенным правилам, но мы уверены, что-либо сократим нашу зарплатную ведомость, либо найдем приемлемую формулу, которая устроит руководство ла лиги», — приводит RMC слова Лапорты.

Предыдущий контракт Месси с «Барселоной» истек 1 июля, 34-летний аргентинец является свободным агентом. Он перешел в каталонский клуб из «Ньюэллз Олд Бойз» в 2000 году.