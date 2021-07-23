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Лапорта о новом контракте Месси: «Надеюсь, в ближайшее время мы сможем о нем объявить»

10:59
Лионель Месси. Фото AFP
Лионель Месси. Фото AFP
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о ситуации с контрактом нападающего Лионеля Месси.

«Месси всегда говорил, что хочет остаться в клубе, наши переговоры прогрессируют. Мы все хотим, чтобы Месси продолжал играть за «Барселону», это мечта, которую мы хотим воплотить в жизнь. Надеюсь, что в ближайшее время мы сможем объявить о подписании. Нам нужно следовать определенным правилам, но мы уверены, что-либо сократим нашу зарплатную ведомость, либо найдем приемлемую формулу, которая устроит руководство ла лиги», — приводит RMC слова Лапорты.

Предыдущий контракт Месси с «Барселоной» истек 1 июля, 34-летний аргентинец является свободным агентом. Он перешел в каталонский клуб из «Ньюэллз Олд Бойз» в 2000 году.

Дополнительная информация:

https://rmcsport.bfmtv.com/football/transferts/barca-laporta-toujours-confiant-pour-une-prolongation-de-messi_AV-202107220448.html

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Иван Торопцев все материалы автора

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