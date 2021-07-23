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Алаба — о переходе в «Реал»: «Счастлив, что снова смогу поработать с Анчелотти»

11:15
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Защитник Давид Алаба поделился впечатлениями от перехода в «Реал». 21 июля клуб провел презентацию новичка. О трансфере было объявлено 28 мая.

«Многие футболисты мечтают об этом моменте — сыграть за самый большой клуб в мире. «Реал» всегда был на первом месте. Когда предложение поступило, я сразу понял, что хочу перейти сюда.

Здорово, что снова смогу поработать с Анчелотти. Знаю его еще по работе в «Баварии». Наши отношения были действительно очень хорошими, я счастлив, что мы снова можем работать вместе", — приводит слова Алабы пресс-служба клуба.

Алаба будет играть в «Реала» под номером 4. Ранее под этим номером играл защитник Серхио Рамос. Он покинул команду этим летом и перешел в «ПСЖ».

29-летний австриец перешел в «Реал» из «Баварии» на правах свободного агента. Контракт рассчитан на пять лет.

Дополнительная информация:

https://www.realmadrid.com/noticias/2021/07/22/alaba-vestir-la-camiseta-del-real-madrid-es-algo-muy-especial

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