Защитник Давид Алаба поделился впечатлениями от перехода в «Реал». 21 июля клуб провел презентацию новичка. О трансфере было объявлено 28 мая.

«Многие футболисты мечтают об этом моменте — сыграть за самый большой клуб в мире. «Реал» всегда был на первом месте. Когда предложение поступило, я сразу понял, что хочу перейти сюда.

Здорово, что снова смогу поработать с Анчелотти. Знаю его еще по работе в «Баварии». Наши отношения были действительно очень хорошими, я счастлив, что мы снова можем работать вместе", — приводит слова Алабы пресс-служба клуба.

Алаба будет играть в «Реала» под номером 4. Ранее под этим номером играл защитник Серхио Рамос. Он покинул команду этим летом и перешел в «ПСЖ».

29-летний австриец перешел в «Реал» из «Баварии» на правах свободного агента. Контракт рассчитан на пять лет.