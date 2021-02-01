«Барселона» должна выплатить Месси почти 39 миллионов евро

«Барселона» должна будет выплатить нападающему Лионелю Месси почти 39 миллионов евро 15 июля, информирует El Mundo 1 февраля. Это должно произойти через две недли после истечения его действующего контракта.

Такая сумма полагается аргентинцу на основании пункта контракта о лояльности игрока.

При этом уже не имеет значения, продлит ли он контракт с клубом или нет, так как Месси оставался в команде до 1 февраля 2020, что являлось обязательным условием для получения этих денег.

Напомним, что вчера, 31 января, издание El Mundo опубликовало секретные данные о контракте Месси, которого это очень разозлило.

В заметке под названием «Контракт, разрушивший «Барселону» написало, что за четыре года контракта Месси должен получить около 555 миллионов евро.

«Барселона» уже выступила с заявлением в защиту Месси и угрозой обратиться в правовые органы.

Добавим, что «Барселона» имеет серьезные финансовые проблемы и не смогла полностью выплатить игрокам зарплату за декабрь.