Куртуа оценил свои шансы выиграть «Золотой мяч»

Голкипер «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа заявил, что у него мало шансов на то, чтобы стать обладателем «Золотого мяча».

«У вратаря нет шансов выиграть этот приз, тем более выступая в одной команде с Бензема. Я могу высоко забраться в голосовании, но выиграть будет крайне тяжело.

Для меня важно то, что когда я вернулся в раздевалку после финала Лиги чемпионов, все скандировали мое имя. Это ценнее, чем индивидуальные награды", — цитирует Куртуа TMW.

Напомним, что 30-летний бельгиец был признан лучшим игроком матча. В прошедшей встрече вратарь сделал девять сейвов.