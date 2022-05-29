Рио Фердинанд: «Если Бензема не получит «Золотой мяч», это будет издевательством»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением о том, кто заслужил награду «Золотой мяч» в сезоне-2021/22.

«Споры касательно «Золотого мяча» окончены. Если Бензема его не получит, это будет издевательством», — цитирует Фердинанда DailyMail.

В прошедшем сезоне 34-летний французский нападающий вместе с «Реалом» выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов, обыграв «Ливерпуль в финальном матче (1:0). На счету Бензема 44 гола и 15 голевых передач в 46 матчах во всех турнирах.

Церемония вручения «Золотого мяча» по итогам 2022 года состоится 17 октября. Номинанты будут объявлены 12 августа.