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Сегодня, 08:34

Куртуа: «Думаю, «Челси» ошибся в отношении Кепы»

Виктория Кравченко
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Вратарь «Реала» Тибо Куртуа рассказал, что думает об игре голкипера мадридцев Кепы Аррисабалаге.

«Думаю, «Челси» ошибся в отношении этого парня. Он отличный вратарь, который очень силен. Не сомневаюсь, что он входит в топ-5 лучших вратарей мира в данный момент», — передает слова бельгийца Defensa Central.

Куртуа выбыл на длительный период времени из-за травмы колена. Из-за этого «Реал» арендовал Аррисабалагу у «Челси» до конца сезона.

В текущем сезоне чемпионата Испании голкипер провел пять матчей, в которых пропустил пять голов.

Кепа Аррисабалага
Тибо Куртуа
ФК Реал
ФК Челси
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 8 6 2 0 19-8 20
2
 Жирона 7 6 1 0 18-8 19
3
 Реал 7 6 0 1 13-6 18
4
 Атлетик 7 4 2 1 13-6 14
5
 Атлетико 6 4 1 1 15-5 13
6
 Р. Сосьедад 7 3 3 1 13-10 12
7
 Р. Вальекано 7 3 2 2 7-9 11
8
 Валенсия 7 3 1 3 9-7 10
9
 Кадис 7 2 3 2 6-8 9
10
 Бетис 7 2 3 2 7-12 9
11
 Хетафе 7 2 2 3 10-13 8
12
 Алавес 7 2 1 4 6-10 7
13
 Осасуна 7 2 1 4 7-10 7
14
 Севилья 7 2 1 4 11-10 7
15
 Вильярреал 7 2 1 4 10-13 7
16
 Мальорка 7 1 3 3 9-12 6
17
 Сельта 7 1 2 4 7-11 5
18
 Лас-Пальмас 7 1 2 4 2-6 5
19
 Гранада 7 1 1 5 10-18 4
20
 Альмерия 7 0 2 5 8-18 2
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29.09 22:00
Барселона – Севилья
 1 : 0
30.09 15:00
Хетафе – Вильярреал
 - : -
30.09 17:15
Р. Вальекано – Мальорка
 - : -
30.09 19:30
Жирона – Реал
 - : -
30.09 22:00
Р. Сосьедад – Атлетик
 - : -
1.10 15:00
Альмерия – Гранада
 - : -
1.10 17:15
Алавес – Осасуна
 - : -
1.10 22:00
Атлетико – Кадис
 - : -
1.10 22:00
Бетис – Валенсия
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2.10 22:00
Лас-Пальмас – Сельта
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