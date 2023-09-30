«Барселона» близка к продлению контракта с де Йонгом

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг близок к продлению контракта с клубом, сообщает Fichajes.

По сведения источника, каталонцы намерены продлить соглашение с 26-летним голландцем. Ранее в СМИ сообщалось, что на игрока претендует «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне де Йонг провел 6 матчей и забил один гол.