«Реал» на выезде сыграет против «Жироны» 30 сентября в 19:30 мск

«Реал» на выезде сыграет против «Жироны» в 9-м туре чемпионата Испании в субботу, 30 сентября. Встреча пройдет на стадионе «Монтиливи» в городе Жирона, Испания. Начало — в 19:30 по московскому времени.

Ключевые события и статистика игры будут доступны на сайте «СЭ» в текстовой трансляции. Матч «Реал» — «Жирона» в прямом эфире покажет российский стриминговый сервис «Окко» в разделе «Спорт». По федеральному телевидению игру не покажут.

«Реал» набрал 18 очков в семи турах и занимает текущую третью строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе «Жироны» 19 баллов и 2-е место.

Последний очный матч между соперниками состоялся в апреле текущего года. Тогда победу одержала «Жирона» — со счетом 4:2.

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