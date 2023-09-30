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Сегодня, 18:30

«Жирона» — «Реал»: прямая трансляция матча ла лиги

«Реал» на выезде сыграет против «Жироны» 30 сентября в 19:30 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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ФК «Реал».
Фото Reuters

«Реал» на выезде сыграет против «Жироны» в 9-м туре чемпионата Испании в субботу, 30 сентября. Встреча пройдет на стадионе «Монтиливи» в городе Жирона, Испания. Начало — в 19:30 по московскому времени.

Ключевые события и статистика игры будут доступны на сайте «СЭ» в текстовой трансляции. Матч «Реал» — «Жирона» в прямом эфире покажет российский стриминговый сервис «Окко» в разделе «Спорт». По федеральному телевидению игру не покажут.

Испания. Ла Лига. 8-й тур
30 сент, 19:30. Montilivi (Жирона)
Жирона
Реал

«Реал» набрал 18 очков в семи турах и занимает текущую третью строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе «Жироны» 19 баллов и 2-е место.

Последний очный матч между соперниками состоялся в апреле текущего года. Тогда победу одержала «Жирона» — со счетом 4:2.

Полный календарь ла лиги и турнирная таблица лиги в актуальном виде в сезоне 2023 / 2024 доступны на сайте «СЭ»

Футбол
ФК Жирона
ФК Реал
2
1
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Гол Фалькао на последних секундах спас «Райо Вальекано» от поражения в матче с «Мальоркой»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 8 6 2 0 19-8 20
2
 Жирона 7 6 1 0 18-8 19
3
 Реал 7 6 0 1 13-6 18
4
 Атлетик 7 4 2 1 13-6 14
5
 Атлетико 6 4 1 1 15-5 13
6
 Р. Сосьедад 7 3 3 1 13-10 12
7
 Р. Вальекано 8 3 3 2 9-11 12
8
 Валенсия 7 3 1 3 9-7 10
9
 Кадис 7 2 3 2 6-8 9
10
 Бетис 7 2 3 2 7-12 9
11
 Хетафе 8 2 3 3 10-13 9
12
 Вильярреал 8 2 2 4 10-13 8
13
 Алавес 7 2 1 4 6-10 7
14
 Осасуна 7 2 1 4 7-10 7
15
 Севилья 7 2 1 4 11-10 7
16
 Мальорка 8 1 4 3 11-14 7
17
 Сельта 7 1 2 4 7-11 5
18
 Лас-Пальмас 7 1 2 4 2-6 5
19
 Гранада 7 1 1 5 10-18 4
20
 Альмерия 7 0 2 5 8-18 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
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16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
29.09 22:00
Барселона – Севилья
 1 : 0
30.09 15:00
Хетафе – Вильярреал
 0 : 0
30.09 17:15
Р. Вальекано – Мальорка
 2 : 2
30.09 19:30
Жирона – Реал
 - : -
30.09 22:00
Р. Сосьедад – Атлетик
 - : -
1.10 15:00
Альмерия – Гранада
 - : -
1.10 17:15
Алавес – Осасуна
 - : -
1.10 22:00
Атлетико – Кадис
 - : -
1.10 22:00
Бетис – Валенсия
 - : -
2.10 22:00
Лас-Пальмас – Сельта
 - : -
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Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 5
Альваро Мората

Альваро Мората

Атлетико

 5
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 5
П
Савио

Савио

Жирона

 4
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 4
Диего Рико

Диего Рико

Хетафе

 3
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 6 2 1
Ойян Сансет

Ойян Сансет

Атлетик

 5 1 0
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 8 1 3
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