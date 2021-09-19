Куман высказался о будущем в «Барселоне»
Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поделился мнением о своем будущем в клубе.
Ранее каталонцы проиграли «Баварии» (0:3) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/22.
«Я ничего не знаю. Думаю только об игре и команде. Все остальное — не в моих руках. Я спокоен и уверен, что мы будем побеждать. Нужно, чтобы футболисты восстанавливались от травм. Но знаю, что мы должны побеждать. Только результат имеет значение.
Не боюсь за будущее. Президент принимает решение по этому поводу. Реалистично смотрю на вещи. Чуть больше года назад мы проиграли «Баварии» со счетом 2:8. Тогда в составе были Месси, Суарес и Гризманн. Сейчас мы проиграли с молодыми Бальде, Демиром и Мингесой", — приводит слова Кумана Marca.
17 сентября появилась информация, что «Барселона» ищет замену Куману.
Специалист работает в составе «Барселона» с 2020 года. Под его руководством команда выиграла Кубок Испании, заняла 3-е место в ла лиге и вылетела из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.
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Дополнительная информация:
https://www.marca.com/futbol/barcelona/2021/09/19/6147069f22601d93648b45ac.html
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