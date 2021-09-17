«Барселона» занимается поиском замены Роналду Куману
«Барселона» ищет замену главному тренеру Роналду Куману, сообщает El Chiringuito TV.
По данным источника, руководство клуба недовольно результатами команды, поэтому подбирает подходящих кандидатов на этот пост.
Куман работает в составе «Барселона» с 2020 года. Под его руководством команда выиграла Кубок Испании, заняла 3-е место в ла лиге и вылетела из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.
Ранее каталонцы проиграли «Баварии» (0:3) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/22. После трех туров чемпионата Испании сине-гранатовые занимают 7-е место.
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