Депай уверен, что «Барселоне» по силам побороться за все трофеи в этом сезоне
Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай заявил о чемпионских амбициях на сезон-2021/22.
«Результат матча с «Баварией», конечно, разочаровывает. Нам нужно учиться на поражениях, сейчас нам нужно сплотиться, чтобы перевернуть ситуацию в свою пользу. Тем не менее, я твердо уверен, что мы сможем побороться за все титулы. Мы — «Барселона». Впереди много матчей», — приводит AS слова Депая.
«Барселона» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Испании с 7 очками в 3 матчах. Каталонцы уступили «Баварии» (0:3) в матче 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов. Розыгрыш Кубка Испании еще не стартовал.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://as.com/futbol/2021/09/18/primera/1631967273_296607.html
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