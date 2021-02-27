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Куман объяснил, почему Гризманн остался в запасе в матче с «Севильей»

23:25
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Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман объяснил, почему нападающий Антуан Гризманн остался в запасе в матче 25-го тура чемпионата Испании с «Севильей» (2:0).

«Это не послание Гризманну. Мы просто решили изменить систему, поэтому поставили Дембеле, чтобы действовать из глубины.

При счете 1:0 мы сказали, что рядом с Лео нам нужен кто-то быстрее, чем Гризманн. Это не наказание», — цитирует Кумана Marca.

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