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Педри покидал стадион после матча с «Севильей» на костылях

23:11
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«Севилья» на своем поле проиграла «Барселоне» (0:2) в матче 25-го тура чемпионата Испании. Полузащитник каталонцев Педри был заменен из-за травмы во втором тайме.

Педри покинул стадион на костылях, информирует Mundo Deportivo.

Футболист имеет проблемы с мышцами левой ноги. В воскресенье он пройдет обследование, чтобы оценить серьезность травмы.

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