Педри покидал стадион после матча с «Севильей» на костылях
«Севилья» на своем поле проиграла «Барселоне» (0:2) в матче 25-го тура чемпионата Испании. Полузащитник каталонцев Педри был заменен из-за травмы во втором тайме.
Педри покинул стадион на костылях, информирует Mundo Deportivo.
Футболист имеет проблемы с мышцами левой ноги. В воскресенье он пройдет обследование, чтобы оценить серьезность травмы.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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