Куман не согласовал свое заявление с руководством «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман 22 сентября выступил с заявлением в преддверии матча чемпионата Испании против «Кадиса». Нидерландец зачитал обращение, после чего сразу покинул зал для пресс-конференций, не ответив на вопросы журналистов.

По данным AS, что Куман не согласовывал подобное выступление с руководством — об этом не знал отдел каталонского клуба по связям с общественностью. Для них это стало такой же неожиданностью, как и для представителей СМИ.

За несколько минут до выхода Кумана к прессе о его намерениях узнали игроки «Барселоны».

Куман возглавляет «Барселону» с лета 2020 года. «Барселона» занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Испании-2021/22 с 8 очками в 4 матчах.