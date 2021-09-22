Винисиус готов продлить контракт с «Реалом»
16:44
Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор намерен продлить контракт с клубом. 21-летний бразилец дал согласие на продление соглашения. Стороны в ближайшее время обсудят новый договор, сообщает Fichajes.
Действующий контракт форварда с мадридцами действует до 2025 года. По нему он зарабатывает 6 миллионов евро за сезон. Помимо этого, в соглашении прописана сумма отступных в размере 1 миллиарда евро.
В нынешнем сезоне испанской примеры на счету Винисиуса пять матчей, в которых он забил пять мячей и сделал одну результативную передачу.
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