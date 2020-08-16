Куман может уйти из сборной Голландии ради «Барселоны»

Главный тренер сборной Голландии Роналд Куман может покинуть свою должность, сообщает El Mundo Deportivo. Специалист хочет возглавить «Барселону», которая, вероятно скоро останется без рулевого.

Зимой «Барсу» возглавил Кике Сетьен, сменивший Эрнесто Вальверде. Под его руководством команда уступила чемпионский титул «Реалу», а в Лиге чемпионов вылетела в четвертьфинале, разгромно проиграв «Баварии» — 2:8.

Кумана приглашали в «Барсу» зимой после отставки Вальверде, но тогда он отказался, поскольку хотел выступить со сборной Голландии на Евро-2020. Однако турнир из-за пандемии коронавируса был перенесен на 2021 год, и Куман хочет воспользоваться последним, по его мнению, шансом возглавить свою бывшую команду.

Куман в качестве футболиста защищал цвета «Барселоны» с 1989 по 1995 год, а с 1998 по 2000-й работал в ее штабе, ассистируя Луи ван Галу. Самостоятельно в Испании он работал с «Валенсией» в сезоне-2007/08 и выиграл с ней Кубок страны.

Еще одним кандидатом на должность главного тренера «Барсы» считается другой легендарный футболист клуба Хави, который сейчас руководит катарским «Аль-Саддом». В пользу голландца говорит более богатый тренерский опыт: Хави работает главным тренером с 2019 года, Куман — с 2000-го.