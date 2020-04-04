Кроос тренируется с мячом прямо в своей гостиной

Полузащитник «Реала» Тони Кроос устроил себе тренировочный центр прямо в гостиной своего дома. В Instagram немецкий футболист показал, как тренируется с мячом в условиях изоляции. В гостиной он даже установил небольшие ворота.

Напомним, что большинство спортивных соревнований приостановлены или отменены из-за пандемии коронавируса. Эта инфекция выявлена у более чем 1,13 миллиона человек во всем мире.