Кроос тренируется с мячом прямо в своей гостиной
13:54
Полузащитник «Реала» Тони Кроос устроил себе тренировочный центр прямо в гостиной своего дома. В Instagram немецкий футболист показал, как тренируется с мячом в условиях изоляции. В гостиной он даже установил небольшие ворота.
Напомним, что большинство спортивных соревнований приостановлены или отменены из-за пандемии коронавируса. Эта инфекция выявлена у более чем 1,13 миллиона человек во всем мире.
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