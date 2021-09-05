Кроос рассказал о своем восстановлении от лобалгии
14:38
Полузащитник «Реала» Тони Кроос рассказал о своем восстановлении от травмы.
«Сейчас я чувствую себя намного лучше, но я все еще не могу что-либо делать без боли. Это нормально, учитывая, какая у меня травма. Пока не могу конкретно сказать, когда я вернусь, но я работаю каждый день, чтобы приблизить этот момент», — приводит Goal слова Крооса.
У Крооса диагностирована лобалгия (синдром с хронической болью в паху). В августе немец перенес операцию.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/real-madrid-kroos-injury-update/1mn8m6pgd2i9b1md2tspqces5r
Читайте также
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю