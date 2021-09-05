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Кроос рассказал о своем восстановлении от лобалгии

14:38
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Полузащитник «Реала» Тони Кроос рассказал о своем восстановлении от травмы.

«Сейчас я чувствую себя намного лучше, но я все еще не могу что-либо делать без боли. Это нормально, учитывая, какая у меня травма. Пока не могу конкретно сказать, когда я вернусь, но я работаю каждый день, чтобы приблизить этот момент», — приводит Goal слова Крооса.

У Крооса диагностирована лобалгия (синдром с хронической болью в паху). В августе немец перенес операцию.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/real-madrid-kroos-injury-update/1mn8m6pgd2i9b1md2tspqces5r

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Иван Торопцев все материалы автора

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