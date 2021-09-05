«Барселона» обсудит с «Лейпцигом» трансфер Ольмо в ближайшие недели

Хавбек сборной Испании и «Лейпцига» Даниэль Ольмо является трансферной целью «Барселоны». Клуб начнет переговоры с «Лейпцигом» и самим Ольмо в ближайшие недели, первая встреча по этому вопросу уже запланирована, сообщает Mundo Deportivo.

Изначально «блауграна» пыталась подписать хавбека в августе, тогда «Лейпциг» запросил 75 млн евро за своего игрока. Каталонцы ответили, что смогут заплатить столько, если из клуба уйдет Антуан Гризманн. В конце концов «Барса» предложила сумму, которая с учетом бонусов достигла бы 75 млн евро, однако немцы настаивали на том, чтобы получить эти деньги гарантированно. В результате трансфер сорвался.

Напомним, Ольмо является воспитанником «Барселоны». Он в 2014 году покинул клуб, после чего играл за загребское «Динамо». В январе 2020-го «Лейпциг» заплатил за игрока 22 миллиона евро.

В прошлом сезоне Ольмо в составе «Лейпцига» провел 46 игр и забил 7 голов.

В испанской национальной команде футболист выступал на Евро-2020 и дошел до полуфинала.