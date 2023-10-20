Кроос объяснил, почему он никогда не перейдет в клубы из Саудовской Аравии

Полузащитник «Реала» Тони Кроос объяснил, почему выступает против перехода в клубы из Саудовской Аравии.

По его словам, одна из главных причин — это нарушение прав человека.

«Да, это одна из вещей, которая не дала бы мне совершить такой переход. Но каждый принимает решение сам — например, Криштиану Роналду, который решил сделать это под конец карьеры. Но когда игроки находятся в расцвете сил, обладают качеством для игры за топ-клубы Европы и переходят туда. А потом эти люди говорят, что у них там есть цели. Но все ради денег», — цитирует Крооса Sports Illustrated.

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