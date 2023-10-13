Кроос назвал Роналду лучшим игроком в истории футбола

Полузащитник «Реала» Тони Кроос поделился мнением об экс-одноклубнике Криштиану Роналду, который на данный момент выступает за саудовский «Аль-Наср».

«Играть вместе с Криштиану Роналду было потрясающе. Он является лучшим игроком в истории футбола», — цитирует Крооса Madrid Universal.

В этом сезоне португалец отметился 11 голами и шестью голевыми передачами в 11 матчах во всех турнирах. После девяти туров чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» идет на 3-м месте с 19 очками.