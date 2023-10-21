Дубль Будимира принес «Осасуне» победу над «Гранадой»

«Осасуна» выиграла у «Гранады» в матче 10-го тура чемпионата Испании — 2:0. Встреча прошла на стадионе «Эль Садар» в Памплоне.

Хорватский нападающий Анте Будимир на 11-й минуте вывел гостей вперед, а после перерыва он оформил дубль, реализовав пенальти.

В конце второго тайма гости остались в меньшинстве, так как Лукас Бойе получил красную карточку.

«Осасуна» набрала 13 очков и поднялась на 8-е место в турнирной таблице ла лиги. «Гранада» идет на 19-й строчке (6 очков).