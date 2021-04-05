«Барселона» вырвала победу в матче с «Вальядолидом»

«Барселона» обыграла «Вальядолид» (1:0) в матче 29-го тура чемпионата Испании.

На 79-й минуте гости остались в меньшинстве. Красную карточку получил Оскар Плано. На 90-й минуте решающий мяч забил Усман Дембеле.

«Барса» набрала 65 очков и занимает второе место. 63 очка у идущего третьим «Реала». Лидирует «Атлетико» — 66 очков. У «Вальядолида» 27 очков и 16-я позиция.

В следующем туре «Барселона» на выезде сыграет с «Реалом», а «Вальядолид» примет «Гранаду».

Чемпионат Испании. Ла лига

29-й тур

«Барселона» — «Вальядолид» — 1:0 (0:0)

Гол: Дембеле, 90.

«Барселона»: тер Штеген, Жорди Альба, Лангле, Мингеса (Араухо, 64), Дест (Пуч, 87), Бускетс (Брэйтуэйт, 64), де Йонг, Месси, Гризманн (Тринкан, 64), Дембеле, Педри (Мориба, 77).

«Вальядолид»: Масип, Начо Мартинес, Оласа, Янко (Эрвиас, 65), Бруно Гонсалес, Санчес, Алькарас, Меса, Оскар Плано, Кодро (В.Рубио, 85), Гвардьола (Маркос Андре, 77).

Предупреждения: Гризманн, 28. Бруно Гонсалес, 40. Мингеса, 43. Гвардьола, 73. Масип, 80. Брэйтуэйт, 84.

Удаление: Оскар Плано, 79.

Судья: Хайме Латре.

5 апреля. Барселона. Стадион «Камп Ноу».