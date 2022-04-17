Коутиньо проведет переговоры с «Барселоной» относительно своего будущего

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо, арендованный «Астон Виллой», проведет встречу с руководством каталонского клуба. На ней будет обсуждаться будущее игрока, сообщает Daily Mirror.

Сам 29-летний бразилец хотел бы покинуть Испанию и остаться в Англии.

В текущем сезоне Коутиньо провел 12 матчей за «Астон Виллу», в которых забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.

Контракт полузащитника с «Барселоной» истекает в конце следующего сезона.